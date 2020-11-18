Москвичка призналась в убийстве своих детей: ее проверят психиатры

Следственный комитет ходатайствует об аресте женщины, подозреваемой в убийстве своих двух малолетних детей, тела которых с признаками асфиксии были обнаружены накануне в квартире жилого дома на Тайнинской улице в Москве. Об этом говорится в сообщении столичного главка ведомства.

В СКР уточнили, что мать малолетних в ходе допроса полностью признала свою вину, а также сообщила следствию, что внезапно приняла решение об убийстве своих детей трех и пяти лет, после чего употребила спиртные напитки.

В ближайшее время следствие планирует предъявить фигурантке обвинение, а также ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Для проверки ее психического здоровья будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 18.11.20

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