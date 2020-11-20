Жители Москвы готовят обращение к Путину: просят вернуть детей в школы

В Москве родители школьников собрали 30 тысяч подписей под обращением к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть детей с удаленного обучения в школы. Документ будет передан главе государства 3 декабря. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Михаил Аничкин, выступая сегодня в Совете Федерации на встрече за круглым столом.

По его словам, россияне оказались в тяжелой ситуации из-за ограничительных мер – Общественная палата получает огромное количество обращений с жалобами на ущемление прав из-за решений региональных властей.

«Практически постоянно сначала принимаются решения, а затем уже идет работа по выработке механизма их исполнения, то есть слабая исполнительная часть ранее принятых решений, и это ведет к тому, что нарушаются фундаментальные права граждан – право на отдых, на труд, на передвижение», – подчеркнул Аничкин.

«Мы сталкиваемся сейчас с проблемами, когда принятие решений исполнительными властями регионов продиктованы скорее целесообразностью, чем основаны на каких-то законных вещах, есть масса примеров», – констатировал представитель Общественной палаты, напомнив о ситуации со студентами МГУ, которые подали иск в суд из-за нарушения их прав при удаленном обучении.

Аничкин также обратил внимание, что жители Москвы готовят письмо президенту России с жалобой на действия мэрии столицы. «Это родители школьников с 11 до 18 лет, которые с 14 октября находятся на удаленке, и это письмо уже подписано 30 тысячами жителей Москвы, – уточнил он. – Аргументы такие: не было никаких оснований переводить на удаленку детей, это большая нагрузка на семью и не выполнение государственной школой своих обязанностей по обеспечению заботы о детях во время учебы. Более того, как один из моментов указывается то, что в постановлении правительства Москвы есть отдельный пункт, который показывает, что это сделано исключительно на основании просьб самих родителей». Письмо будет передано главе государства 3 декабря.

Как считает представитель Общественной палаты, органам власти, прежде чем принимать решение, нужно тщательно проработать его последствия. «У нас очень грамотное население, не нужно думать, что оно ничего не знающее <…> Есть пожелание к нашим региональным властям: относиться с большим уважением к тем жителям, которые есть в их регионах и которым они управляют», – подытожил Аничкин.

Москва, Татьяна Дорофеева

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