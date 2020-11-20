«Двойная лояльность»: мигранты не спасут Россию от вымирания, но привезут национальные проблемы

Россия не должна решать демографическую проблему за счет мигрантов. Как считает член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Земцов, подобные попытки грозят обострением политической и социальной обстановки в стране. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в доказательство парламентарий привел карабахский конфликт, который едва не был переведен на российские улицы.

Земцов крайне негативно оценил нынешнюю демографическую ситуацию в России. «Мы находимся в состоянии войны. В этой войне у нас есть серьёзная цель. Мы должны начать бороться за каждого ребенка, за каждую жизнь. У нас есть много хороших терминов: демография, народосбережение, человеческий капитал. Но за ними не чувствуется жизнь каждого маленького человека. Можно сказать, что человеческий капитал мы совершенно безответственно разбазариваем», – констатировал депутат.

По его оценке, у демографической проблемы сейчас есть два возможных решения. «У нас две пропасти, связанные с населением – провал после Великой Отечественной и лихих 90-х. Наложившись одна на другую, они дали нам огромную убыль народа, которая может быть замещена только двумя способами: либо эти дети родятся в наших семьях, и мы их воспитаем, либо это будут мигранты», – сказал Земцов.

Депутат полагает, что второй способ влечет за собой риски. «Все это понимают. Мигранты – это двойная лояльность. Я не верю в ассимиляцию этих приехавших молодых людей. Мы увидели на примере недавних событий. Война в Арцахе (Нагорный Карабах) вызвала попытку перевести эту войну на наши улицы и площади», – пояснил он.

«Нам нужны свои дети, воспитанные в традициях нашей семьи», – подчеркнул парламентарий.

Как сообщал «Новый День», естественная убыль населения России январе-июле 2020 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 30% и составила 316,3 тысячи человек, говорится в оперативном докладе Счетной палаты. Из документа следует, что в 78 регионах снизилось число родившихся, в то же время в 62 субъектах выросло число умерших. «В целом по стране в январе-июле 2020 года число умерших в 1,4 раза превысило число родившихся (в аналогичном периоде 2019 года – в 1,2 раза), в 41 субъекте РФ это превышение составило 1,5-2,4 раза», – говорится в документе.

Ранее правительство подготовило новую версию единого плана по достижению национальных целей до 2030 года. Основное изменение – ухудшение оценок по численности населения. На убыль жителей России все еще влияет демографическая яма 1990-х годов, к этому фактору добавилась пандемия, повлекшая закрытие границ и отток мигрантов.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 20.11.20

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