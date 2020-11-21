Пропавшего в Москве владельца нефтеторговой компании нашли в СИЗО

В Москве пропавший бизнесмен нашелся в СИЗО. Речь идет об учредителе нефтеторговой компании «Инвестнефтетрейд» Сергее Невском, которого на работе потеряли больше недели назад, передает агентство «Москва» со ссылкой на собственный источник.

Как сообщается, в правоохранительные органы для розыска пропавшего обратился гендиректор компании Павел Бабин. По его словам, в последний раз видел Невского в офисе 10 ноября, после этого о его местонахождении было ничего неизвестно.

Сотрудники силовых ведомств связались с супругой бизнесмена, и та сообщила, что Невский находится в СИЗО. По словам источника агентства, бизнесмену инкриминируют дачу взятки.

Согласно данным системы «Контур.Фокус», компания «Инвестнефтетрейд» с уставным капиталом в 60 млн рублей была образована в ноябре 2015 года. Сергей Невский является единственным учредителем. При этом в системе есть информация о четырех договорах залога доли в уставном капитале, залогодержателем по которым выступает ПАО «Московский кредитный банк».

Москва, Алевтина Белова

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