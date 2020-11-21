Убийство 14-летней москвички: подозреваемый найден мертвым

В Москве совершено жестокое убийство несовершеннолетней девочки, на ее теле эксперты обнаружили множество колото-резаных ран. Подозреваемый в преступлении найден мертвым. Расследование уголовного дела взял под личный контроль руководитель Главного следственного управления Следственного комитета по Москве Андрей Стрижов.

Как сообщили в пресс-службе столичного главка ведомства, тело девочки нашли в квартире дома на Можайском шоссе 20 ноября, после чего было возбуждено уголовное дело об убийстве. По предварительной информации, с девочкой в квартире был ее 17-летний знакомый, именно он и ударил ее несколько раз ножом. Молодой человек найден мертвым.

Следователи допросили соседей девочки, изучили записи с камер наблюдения и телефонную переписку. Назначен ряд судебно-медицинских экспертиз.

По информации источника РИА «Новости», тело убитой 14-летней девочки нашел один из соседей. Когда случилась трагедия, ее бабушка находилась в больнице, а отец уехал в командировку. Сама девочка, как пишет «МК», находилась на карантине, поскольку бабушку госпитализировали с коронавирусом. Соседи положительно отзываются о девочке. По словам, она соблюдала изоляцию, к ней приходили только доставщики еды.

Москва, Алевтина Белова

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