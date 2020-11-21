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Суббота, 21 ноября 2020, 20:17 мск

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Становится хуже: россияне оценили ситуацию в экономике

Больше половины населения России уверено, что ситуация в экономике ухудшается. Таковы результаты опроса общественного мнения, проведенного ФОМ в конце октября – начале ноября. В основном негативно положение дел оценивает молодежь, россияне с высшим образованием и плохим материальным положением.

Как следует из результатов исследования, 59% россиян уверены, что экономическое положение страны ухудшается. Еще 17% респондентов считают, что ситуация в экономике России не изменилась, а 14% заявили о том, что заметили улучшения. Больше всего доля тех, кто дает негативную оценку (69%), среди граждан от 31 до 45 лет, и от 18 до 30 лет (61%). Самыми оптимистичными оказались россияне старше 60 лет, здесь улучшения в экономике отметили 18%, ухудшения – только 46%, а отсутствие изменений 19% опрошенных.

При этом негативную оценку состоянию дел в экономике дают в основном люди с высшим образованием (67%), позитивную – жители страны со средним общим или более низким уровнем образования (19%).

В числе россиян с плохим материальным положением об ухудшениях в экономике заявили 70% респондентов, улучшения среди этой категории жителей страны заметили только 10%. В группе с хорошим материальным положением сразу 26% отмечают улучшение экономической ситуации, а об ухудшениях сообщили только 40% опрошенных.

В ФОМ пояснили, что телефонный опрос россиян проходил с 30 октября по 1 ноября, свое мнение высказала тысяча человек.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 21.11.20

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