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Понедельник, 23 ноября 2020, 16:36 мск

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СМИ: В Москве пока не планируется вводить пропускной режим

Власти не исключают ужесточения карантинных мер в Москве, но введение пропускного режима в Москве пока не рассматривается, передает «Интерфакс» со ссылкой на источники в правительстве РФ.

Один из собеседников агентства отметил, что все будет зависеть динамики распространения коронавирусной инфекции, а закрытие Москвы назвал крайней мерой.

По данным оперштаба, Москва является лидером по заболеваемости коронавирусом. За последние сутки в столице выявлено 6 866 новых случаев covid-19.

Пропускной режим вводился в Москве весной.

Москва, Светлана Антонова

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