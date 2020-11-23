В Совете Федерации выступили за проектное финансирование в индивидуальном жилищном строительстве

В Совете Федерации предложили ускорить внедрение проектного финансирования с использованием счетов эскроу на индивидуальное жилищное строительство. С такой инициативой глава комитета СФ по федеративному устройству Олег Мельниченко сегодня на парламентских слушаниях по проблемам проектного финансирования деятельности застройщиков.

Сенатор отметил, сейчас из 97 700 тыс кв метров жилья 44 700, или около 45%, возводится в рамках проектного финансирования. «За год работы данного механизма это достаточно существенный и убедительный показатель, – оценил Мельниченко. – По старым правилам в соответствии с утвержденными правительство критериями достраивается около 46 600 тысяч кв метров жилья, и всего 6% жилья сегодня строится без привлечения денежных средств граждан, за счет собственных средств застройщиков».

Более половины регионов уже имеют завершенные проекты, построенные с применением проектного финансирования, а банки открыли более 20 тысяч счетов эскроу на сумму, превышающую 46 млрд рублей. «При этом следует подчеркнуть, что ни один дом, строящийся с применением проектного финансирования, пока не стал проблемным, – подчеркнул сенатор. – Ради этого механизм и создавался».

Между тем, по словам Мельниченко, в регионах жалуются на отсутствие исчерпывающего перечня документов, которые нужно предоставить в банке, а также слишком долгие сроки рассмотрения заявок застройщиков в кредитных организациях.

Сенатор также отметил, что в 24 субъектах доля строительства в рамках проектного финансирования превышает 60% – в частности, это Мордовия, Воронежская, Пензенская, Оренбургская области. В аутсайдерах оказались Дагестан, Северная Осетия, Кабардино-Балкарская Республика, Ивановская область. При этом ни одного дома с использованием проектного финансирования не строят до сих пор в Ингушетии, Карачаево-Черкесской республике, Мурманской области.

«Причины неравномерного распространения в регионах проектного финансирования не всегда носят финансовый аспект, – пояснил Мельниченко. – У нас есть ряд регионов, где более развито индивидуальное жилищное строительство, на которое институт проектного финансирования пока не распространяется».

По его словам, этот вопрос прорабатывается, однако окончательного решения пока нет. «В целях стимулирования индустриального способа строительства индивидуальных жилых домов необходимо ускорить распространение механизма проектного финансивраония банками деятельности застройщиками на данный сегмент строительного рынка», – предложил Мельниченко.

В числе основных проблем увеличения объемов жилья, строящегося с использованием счетов эскроу, сенатор назвал отказы банками в финансировании реализации низкомаржинальных проектов. Сенатор пояснил, что в правительстве РФ подготовлен проект документа, который предусматривает субсидирование по кредитам для таких застройщиков.

Проект субсидирования кредитов по низкомаржинальным проектам готов, министерство сейчас согласует с Минфином источник финансирования, уточнил заместитель главы Минстроя РФ Никита Стасишин.

Москва, Татьяна Дорофеева

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