Обстановка вокруг Донбасса накаляется: Киев завлекает западных «инвесторов», а Россия возвращает статус врага №1

Россия может вновь стать для США врагом №1 с приходом в Белый дом Джо Байдена, что грозит обернуться обострением обстановки в Донбассе на фоне новых попыток Киева сорвать переговоры о мирном урегулировании конфликта. Об этом шла речь сегодня на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент РИА «Новый День».

В частности, политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко обратил внимание, что Киев сегодня «занимается спекуляциями и информационным шантажом». «Если представители России и представители Донецкой и Луганской народных республик в трехсторонней контактной группе пытаются договариваться, исходить из того, что есть минские соглашения, Киев использует минскую группу как площадку для ведения информационной борьбы. Об этом говорят все их действия», – подчеркнул он.

По оценке эксперта, логика украинских переговорщиков довольно простая. «Это – попытка напомнить о себе, привлечь финансирование от международных организаций. Этому посвящены все действия... Минская контактная группа нужна Украине исключительно как средство присутствия в международной повестке», – пояснил Бондаренко.

Политолог Денис Денисов согласился, что Киев выступает с заведомо бесперспективными инициативами, в числе которых отмена указа президента РФ. «Все это – неуклюжая попытка Киева добиться проведения саммита нормандского формата в Берлине до конца 2020 года. То есть, получить авторитетную международную площадку для актуализации всего спектра проблем, связанных с Украиной», – сказал он.

По его словам, Киев отчаянно пытается навязать свой вариант интерпретации минских соглашений. «План призван зафиксировать украинскую позицию относительно болезненного вопроса – кто такие стороны конфликта. В киевской интерпретации это – Украина и Россия. Внимание переключается на более резонансные, но бесперспективные пункты соглашения. Там 36 инициатив, стратегическом плане большинство из них – интерпретация минских соглашений. Но есть ноу-хау украинских партнеров – пожелание относительно отмены указов президента Российской Федерации. Такого мы, конечно, не видели», – отметил эксперт.

Денисов также обратил внимание на предложение Киева, согласно которому российская сторона должна прекратить упрощенную выдачу своих паспортов жителям Донбасса. «Это пишет и говорит страна, которая все время конфликта на Донбассе продолжает паспортизацию жителей Приднестровья, то есть, с точки зрения Украины – жителей Молдовы», – возмутился он.

Полномочный представитель Донецкой народной республики (ДНР) в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова со своей стороны заявила, что Киев пытается спровоцировать Донбасс. «Мы привыкли к такому поведению Киева за эти 6 лет. Это некий троллинг. Киев в свойственной ему манере не блокирует переговорный процесс, но предлагает «фантастические» вещи и подводит республики к тому, чтобы мы встали и вышли», – сказала она.

Наравне с этим, Бондаренко обратил внимание, что информационное давление, которое Киев пытается оказать на участников процесса, не стоит недооценивать. «Они навязывают свои правила игры. Информационная составляющая переговоров очень весомая и игнорировать ее неправильно», – сказал он.

Как считает Денисов, политическая составляющая конфликта будет усугубляться во многом из-за США. «На полтора года вопрос Донбасса выпал из повестки американских партнеров. Была упразднена должность спецпредставителя по Украине. Но предвыборная риторика от Джо Байдена и демократов не несет нам оптимистических сценариев. По-видимому, в США будет меняться ключевой противник, можно сказать прямо, враг. На смену Китаю, вполне возможно, опять вернется Российская Федерация. А это значит, что внимание к Донбассу будет пристальней. И мы будем наблюдать не одну информационную кампанию со стороны западных партнеров. Может быть, будут и другие провокации», – заключил Денисов.

Напомним, представители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в начале октября внесли на рассмотрение контактной группы дорожную карту – пошаговый план мирного урегулирования конфликта на основе минских соглашений. Киев в начале ноября представил свой ответный план. Документ был раскритикован республиками и РФ как несоответствующий духу и букве минских соглашений. Представитель РФ в контактной группе Борис Грызлов назвал действия Киева имитацией переговорного процесса и «шагом к полному отказу от минских соглашений».

Москва, Александра Быстрицкая

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