Мэр Москвы решил игнорировать коронавирусную статистику: «Последние две недели мы видим сглаживание процесса»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с ростом заболеваемости СOVID-19 в столице «сглаживается». При этом градоначальник все же признал, что ситуация сложнее, чем весной этого года.

«Последние две недели мы видим сглаживание процесса. За последнюю неделю количество вновь выявленных заболевших было около 6%», – цитирует «Интерфакс» выступление Собянина на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. По мнению столичного градоначальника, «сглаживание» стало следствием «крайне неприятных, но необходимых» мер – перехода на дистанционное обучение, и работы на «удаленке», ограничений в области культурно-массовых мероприятий и работы ресторанов, ночных клубов.

Наравне с этим, Собянин признал, что ситуация с заболеваемостью сейчас сложнее, чем весной. «Показатели находятся на очень высокой планке. Может быть, не по всем пикам они достигли весеннего периода, но с такой продолжительностью весной мы не сталкивались. Сегодня более продолжительная по сложности ситуация», – сказал Собянин.

«Если мы весной достигли пика, а затем за счет жестких карантинных мер резко его сбросили, то теперь, сохраняя практически все отрасли экономики, балансируя эту систему, мы, конечно, живем в другой медицинской ситуации с коронавирусом», – добавил он.

Мэр также сообщил, что сегодня в Москве сть запас еще на 5 тысяч коек для коронавирусных больных.

Напомним, за последние сутки в столице было выявлено 6 866 новых случаев коронавируса, было госпитализировано 1341 пациента с COVID-19, умер 71 заболевший. Всего с начала пандемии число зараженных выросло до 560 579 человек, жертвами инфекции стало 8379 больных.

Как сообщил «Новый День», в пятницу Собянин уже сделал подобное заявление. Он сказал, что «победа над пандемией близка», объясняя, почему власти не остановили программу реконструкции московских поликлиник.

Примечательно, что эта публикация мэра появилась почти одновременно с противоположным заявлением главы Роспотребнадзора Анны Поповой. В эфире канала «Россия 1» главный санитарный врач страны констатировала «ухудшение ситуации с коронавирусом в России».

С 13 ноября в Москве действуют жесткие ограничительные меры из-за роста заболеваемости коронавирусом. Студенты вузов и колледжей переведены на дистанционное обучение.

В заведениях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00.

Кроме этого, в столице в новогодние праздники будут отменены традиционные массовые мероприятия. Режим ограничений продлится до 15 января 2021 года.

Москва, Александра Быстрицкая

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