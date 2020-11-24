«Единая Россия» в Госдуме забраковала закупку томографов для межрайонных больниц

Сегодня на пленарном заседании нижняя палата российского парламента отказалась направлять дополнительные средства на закупку томографов в межрайонные больницы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», комитет Госдумы по бюджету забраковал как саму идею приобретения дорогостоящей техники, так и источник финансирования – в качестве которого предлагался Резервный фонд правительства РФ.

С инициативой увеличения количества аппаратов КТ в ходе рассмотрения проекта федерального бюджета во втором чтении выступила депутат от КПРФ Вера Ганзя. Парламентарий обратила внимание, что в сельских районах складывается очень сложная ситуация. «Эта поправка предусматривает увеличение финансирования на 30 млрд рублей на приобретение томографов именно в сельские районы, потому что сегодня там не хватает не только врачей, но и нет диагностики, а это самое главное», – подчеркнула она.

По ее словам, в Новосибирской области, чтобы сделать КТ, жителю села надо проехать до ближайшего медучреждения, где есть такой аппарат, 800 км. «Вы представьте себе, для больного человека. Но чтобы установить диагноз это нужно сделать», – отметила Ганзя.

«У нас 1 673 муниципальных образования (районов во всей РФ, – ред). Если мы посмотрим, то порядка 5-6 аппаратов мы сможем приобрести. Это не для каждого района, это именно для межрайонных медицинских центров, это сегодня крайняя необходимость», – подчеркнула депутат, призвав коллег поддержать предложение увеличить финансирование программы развития здравоохранения.

Ганзя также отметила, что томографы нужны не только для диагностики коронавируса, но и других заболеваний. «Ранняя диагностика – это гарантия того, что человек может быть вылечен», – констатировала парламентарий, уточнив, что деньги на эти цели можно взять в Резервном фонде правительства РФ.

Между тем думское большинство ее не поддержало. В частности, глава комитета по бюджету, «единоросс» Андрей Макаров заявил, что пока ни в одной стране мира не ставили томографы ни в межрайонные, ни в районные медучреждения. «Это просто невозможно. Дело не только в деньгах. Где взять специалистов, чтобы их обслуживать? Томограф без специалиста – это груда очень дорогого металлолома», – пояснил он.

Что касается предложения взять деньги из Резервного фонда, то его, по мнению главы бюджетного комитета Госдумы, депутатам трогать не следует, поскольку этими средствами должны распоряжаться чиновники. «Может, тогда надо быть честными и сказать: ребят, никакого резервного фонда правительства, мы сами все поделим, мы лучше вас знаем, на что деньги направить?» – заявил Макаров. Кроме того, на первичное звено здравоохранения и так направляется 90 млрд рублей ежегодно. Новосибирская область, в частности, получает из них 1,8 млрд рублей, уточнил он.

Поправку депутата Ганзя после этого выступления поддержали только 94 парламентария, еще трое воздержались, а думское большинство просто не стало принимать участие в голосовании.

Отметим, что ко второму чтению бюджета поступило около тысячи поправок, после работы с авторами в обе таблицы, которые рассматривали комитеты, было включено 876 поправок. «Из них к принятию рекомендовано 669, и к отклонению 164. Остальные поправки авторами были отозваны», – сообщил Макаров.

Проект федерального бюджета Госдума сегодня рассматривает во втором чтении, а окончательного его принять парламентарии намерены уже в четверг.

Москва, Татьяна Дорофеева

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