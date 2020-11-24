Россиянам хотят добавить новую строчку в платежке за услуги ЖКХ

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов предложил добавить в платежку за услуги ЖКХ строчку о «массовике-затейнике». Как передает корреспондент РИА «Новый День», с такой инициативой парламентарий выступил сегодня на пресс-конференции в Москве.

По мнению депутата, в России нужно возвращать занятия спортом во дворах. «Конечно, мама никогда не выпустит ребенка во двор, если кто-то не будет приглядывать. Мы сейчас бьемся за программу «Дворовый тренер». Понятно, что есть секции, кружки, но надо возвращать спорт во дворы. Площадок понастроили, а детей на них нет. Может даже внести в платежку «три копейки» – за мусор же повышаете тариф. Человек, конечно, за бесплатно работать не будет, никакая госпрограмма не потянет… Чтобы в каждом дворе был массовик-затейник», – сказал Вострецов.

Парламентарий обратил внимание, что Китай давно использует подобный опыт. «Утром он с бабушками будет заниматься спортивной ходьбой, зарядкой. Детишки начнут заниматься спортом – баскетбол, волейбол, лапта…. Как в Китае – утром выходишь, а на площади ушу» – пояснил политик.

Москва, Александра Быстрицкая

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