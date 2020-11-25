В Москве возбуждено уголовное дело после смертельной аварии

В Москве возбуждено дело после смертельной аварии, в которой пострадало три человека, в том числе ребенок. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло днем 24 ноября 2020 года на пересечении улиц Маршала Соколовского и Маршала Бирюзова. После столкновения с «Ауди» «Ниссан» вылетел на тротуар и сбил трех пешеходов.

От полученных повреждений женщина-пешеход скончалась на месте, мужчина и малолетний ребенок госпитализированы. Водитель «Ауди» также находится в больнице.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также повлекшее по неосторожности смерть человека»).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначены необходимые судебные экспертизы.

По данным СМИ, причиной ДТП мог стать выезд одного из автомобилей на запрещающий сигнал светофора, что привело к столкновению.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 25.11.20

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