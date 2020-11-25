Скандал с шантажом шоумена Тарзана: двух женщин задержали за вымогательство 2 млн рублей

Скандал о шантаже российского шоумена Сергеем Глушко получил продолжение. Полиция задержала двух уроженок Краснодарского края по делу о вымогательстве 2 млн рублей, передает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как сообщается, одна подозреваемая 49-лет была задержана в понедельник, 23 ноября, с поличным при передаче денег в ресторане «Тапчан» на улице Сергия Радонежского. На следующий день полиции также удалось схватить ее 21-летнюю подельницу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»).

Обеих женщин отпустили под подписку о невыезде.

Ранее стало известно, что Глушко обратился в полицию с заявлением о вымогательстве. По его словам, с 16 октября через WhatsApp с неизвестного номера у него вымогали 2 млн рублей за нераспространение в СМИ сведений о нем. По данному факту полиция была организована проверка.

С начала осени в СМИ появляется информация об измене Тарзана Наташе Королевой.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 25.11.20

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