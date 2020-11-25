«С качеством жизни граждан и ростом экономики у нас проблемы»: в Госдуме оценили денежно-кредитную политику Банка России

Сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента думская оппозиции критически оценила документ об основных направлениях денежно-кредитной политики, который представила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. «Вообще-то целью является не хороший отчет, а повышение качества жизни граждан и рост экономики, – пояснил депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Гартунг. – А вот с этим у нас проблемы».

В ходе своего выступления парламентарий обратил внимание, что в своем докладе глава ЦБ РФ говорила о поддержке граждан и экономики в условиях последствий пандемии. «Ну и как, доходы граждан у нас выросли? Нет, они упали, причем довольно серьезно, – отметил Гартунг. – И это подтверждается тем, что граждане снимают со своих депозитов деньги, и тратят их. Деньги, отложенные на черный день – не тот, который у Силуанова никак не наступит, а тот, который у граждан уже наступил. Поэтому есть отток с депозитов».

Тот факт, что ЦБ отвязал свои прогнозы от цен на нефть, а эти цены от курса рубля, депутата также не впечатлил. «То есть переложили всю тяжесть налоговой нагрузки на внутренний рынок, освободили экспорт нефти от налогов и естественно, при росте экспорта бюджет ничего не получает, соответственно, не влияет на курс рубля, потому что государство ничего не получает», – пояснил Гартунг.

По его словам, позитивный, с точки зрения банкиров, факт сокращения обращений заемщиков за реструктуризацией кредитов на самом деле тоже не может радовать: «Обратился он в банк, а ему тут же – раз! – процентные ставки на три процента подняли». Проблема в том, что при подобных обращениях банки пересматривают рейтинг платежеспособности заемщика, уточнил парламентарий.

«Нужно пересмотреть нормативы резервирования, развивать конкуренцию на финансовом рынке и применять регулирования, все инструменты для этого есть», – отметил он.

Как считает депутат, происходящее сейчас на финансовом рынке имеет мало отношения к заботе о россиянах и защите их прав. Так, после решения о запрете банковского роуминга кредитные организации тут же ввели массу других комиссий, от которых в результате получили прибыли больше, чем во время действия роуминга.

С критикой документа, представленного главой ЦБ РФ, выступили также представители КПРФ. В частности, заместитель главы фракции Николай Коломейцев заявил, что хотел бы предложить главе ЦБ РФ «несколько вопросов для размышления».

В частности, как отметил депутат, Федеральная резервная система (ФРС) США обязалась не поднимать ключевую ставку в период пандемии, и до восстановления экономики сохранить ее на уровне от 0,25 до 0,5%. Европейский центробанк (ЕЦБ) на протяжении нескольких лет держит фактически нулевую ставку. «У нас за полгода девальвация валюты [составила] 25%, – подчеркнул парламентарий. – Золотовалютные резервы за эффективность вложений в которые отвечает ЦБ, составляют 585,3 млрд долларов». Учитывая такую низкую ставку ФРС и ЕЦБ, «мы им отдаем золотовалютные резервы под минимальные проценты», констатировал Коломейцев.

Что касается объявленной ЦБ РФ и правительством поддержки малого и среднего бизнеса, то в 2019 году закрылось полтора миллиона таких предприятий, а в этом году 1 097 тысяч. «Вот это результаты нашей поддержки», – пояснил он, обратив внимание, что в привилегированном положении находятся 12 крупных банков, которые получают государственные деньги на свои программы, и «им неинтересно кредитовать малый и средний бизнес».

Между тем представители фракции «Единая Россия» заявили, что высоко оценивают отчет «Об Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов», и деятельность ЦБ РФ в условиях пандемии. Постановление Госдумы об одобрении документа было принято 287 голосами «за» при 20 «против» и четырех воздержавшихся.

Москва, Татьяна Дорофеева

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