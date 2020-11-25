В Москве за взятку задержан начальник отдела Шереметьевской таможни

В Москве за получение взятки в крупном размере задержан начальник отдела Шереметьевской таможни. Следователи считают, что за 820 тысяч рублей сотрудник ФТС согласился помочь гендиректору коммерческой компании в ускоренном оформлении грузов.

Как сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР, речь идет о начальнике отдела таможенного оформления и таможенного контроля №2 Авиационного таможенного поста Шереметьевской таможни. Уголовное дело по статье УК РФ о получении крупной взятки было возбуждено по материалам антикоррупционного управления ФТС.

По версии следствия, с июня прошлого года по сентябрь 2020 года начальник отдела таможни получил от гендиректора фирмы-таможенного брокера более 820 тысяч рублей за помощь в ускоренном оформлении грузов. Деньги были переданы через посредников.

Таможеннику предъявлены обвинения, следствие попросило суд заключить его под стражу. Кроме того, отметили в следственном управлении, фигурантами уголовного дела стали также гендиректор фирмы и посредники, передавшие деньги. Их показания помогли изобличить обвиняемого.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 25.11.20

Госдума поддержала законопроект о «черных риелторах», который «принимать нельзя». / Херофобия и агрессия: психологи оценили состояние россиян. / США хотят ввести пошлины на поставку фосфатов из России. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»