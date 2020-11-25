Погода нелетная: вместо поездки в регионы, Путин провел встречу с Сечиным

Президент РФ Владимир Путин отложил первую из запланированных рабочую поездку в регионы. Как сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, из-за непогоды визит в Саров отложен – вместо этого, глава государства встретится с руководителем «Роснефти» Игорем Сечиным.

«В связи с нелетной погодой в Сарове президент принял решение о переносе своей рабочей поездки туда, предположительно, на четверг, если позволят метеоусловия», – цитирует его слова ТАСС.

Песков уточнил, что сегодня Путин продолжает работу в Москве и «проводит различные рабочие встречи».

Ранее пресс-секретарь главы государства сообщал, что президент намерен более активно ездить по регионам. Следующая командировка Путина запланирована в Тобольск.

Москва, Александра Быстрицкая

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