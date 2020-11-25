«Первый раз слышу вообще о такой женщине»: Кремль отрицает информацию о «близкой подруге Путина»

Российское информационное пространство «захватила» новость о «близкой знакомой» президента РФ Владимира Путина Светлане Кривоногих. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле о ней никогда не слышали.

«Я первый раз слышу вообще о такой женщине и ничего не могу вам сказать на этот счет. Меня спрашивали об этой фамилии, я никогда об этом не слышал, ничего не знаю», – цитирует его слова РИА «Новости».

Ранее интернет-издание «Проект» опубликовало расследование о жительнице Санкт-Петербурга, которая, по утверждению авторов, является близкой подругой Путина. «Ее дочь невероятно похожа на главу государства», – отмечает издание.

В материале отмечается, что в начале 2000-х женщина вошла в капитал нескольких крупных компаний, в том числе банка «Россия». Помимо этого, ей принадлежит горнолыжный курорт «Игора» в Ленинградской области и шоу-пространство «Ленинград центр» в Петербурге. Общие активы Кривоногих и ее семьи якобы оцениваются в 7,7 миллиарда рублей.

Бывшие соседи женщины по коммунальной квартире в беседе с журналистами заявили, что причиной ее обогащения стало близкое знакомство с неким влиятельным чиновником.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 25.11.20

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