Долго, дорого и неэффективно: Счетная палата раскритиковала модернизацию Росгидромета

Модернизация Росгидрометра, которая ведется уже шесть лет, оказалась неэффективной. После проверки Счетной палаты выяснилось, что проект технического перевооружения службы должен был завершиться в 2018 году, однако затем был продлен до конца 2021 года и, сроки снова могут сдвинуться.

По словам аудитора Алексея Саватюгина, за время реализации проекта по техническому перевооружению службы с 2014 по 2019 гг фактические расходы составили 107,1 млн долларов – это 59,3% от выделенных средств. Однако цели до сих пор не достигнуты. «Проект реализуется с отставанием от установленных сроков, в том числе, по причине систематического неисполнения планов закупок, что отрицательно отражается на его эффективности и результативности», – констатировал он.

Саватюгин обратил внимание, что существует риск фактического неисполнения мероприятий до даты закрытия займа по шести контрактам, что вновь потребует продления срока реализации проекта. Такая пролонгация приведет к еще большему удорожанию проекта. «При том, что его цена с начала реализации и так уже выросла почти на треть. Первоначально общая стоимость Проекта составляла 139,5 млн долларов (60 млн долл. – заем МБРР и 79,5 млн долл. – софинансирование из бюджета России). Затем за счет дополнительных средств российской стороны сумма увеличилась до 180,6 млн долларов, а доля софинансирования из федерального бюджета в общем объеме средств увеличилась почти на 10 п.п. – до 66,8%», – уточнили в Счетной палате.

Также после проверки выяснилось, что Росгидромет нарушает правила ведения бухучета. В частности, служба не сформировала и не передала в установленном порядке документы о фактических расходах по двум контрактам на общую сумму 246,2 млн рублей. «Росгидромет не обеспечил своевременную постановку на учет товаров по двум контрактам на сумму 24,7 млн рублей», – пояснил аудитор.

Саватюгин также отметил, что не в полном объеме выполнялись установленные показатели. «Так, в 2014 году остался не достигнут один из 18 показателей. Затем количество неисполненных показателей держалось в диапазоне от 4 до 10. В 2016 году все показатели были выполнены, но лишь в связи с уменьшением их плановых значений в декабре того года. Только в 2019 году наметилась положительная динамика: не выполнено 4 показателя, 8 показателей достигли запланированных на конец 2021 года значений. Это может свидетельствовать о недостаточной проработке результатов реализации Проекта и низком качестве планирования», – сказал он.

Глава Росгидромета Игорь Шумаков согласился с выводами Счетной палаты. «Мы начали уже процесс устранения недостатков. Часть из них в 2020 году уже устранена и надеюсь, что по результатам следующей проверки за 2020 год у нас не будет уже подобных замечаний. Свободных средств по Проекту, не зарезервированных под результаты конкурсных процедур, у нас уже нет. Поэтому, надеюсь, что это нам позволит завершить все конкурсные процедуры в максимально короткие сроки, чтобы к концу следующего года достичь все заявленные показатели проекта», – заявил он.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 26.11.20

«У каждого пенсионера вы забираете еще 380 рублей»: Госдума увеличила период выплаты накопительной пенсии. / «В пенсии россиян ничего не меняется…» В Госдуме назвали пенсионную реформу большой ошибкой. / Зима откладывается: Москву накроет новая волна тепла. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»