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Четверг, 26 ноября 2020, 15:48 мск

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Долго, дорого и неэффективно: Счетная палата раскритиковала модернизацию Росгидромета

Фото РИА «Новый День»

Модернизация Росгидрометра, которая ведется уже шесть лет, оказалась неэффективной. После проверки Счетной палаты выяснилось, что проект технического перевооружения службы должен был завершиться в 2018 году, однако затем был продлен до конца 2021 года и, сроки снова могут сдвинуться.

По словам аудитора Алексея Саватюгина, за время реализации проекта по техническому перевооружению службы с 2014 по 2019 гг фактические расходы составили 107,1 млн долларов – это 59,3% от выделенных средств. Однако цели до сих пор не достигнуты. «Проект реализуется с отставанием от установленных сроков, в том числе, по причине систематического неисполнения планов закупок, что отрицательно отражается на его эффективности и результативности», – констатировал он.

Саватюгин обратил внимание, что существует риск фактического неисполнения мероприятий до даты закрытия займа по шести контрактам, что вновь потребует продления срока реализации проекта. Такая пролонгация приведет к еще большему удорожанию проекта. «При том, что его цена с начала реализации и так уже выросла почти на треть. Первоначально общая стоимость Проекта составляла 139,5 млн долларов (60 млн долл. – заем МБРР и 79,5 млн долл. – софинансирование из бюджета России). Затем за счет дополнительных средств российской стороны сумма увеличилась до 180,6 млн долларов, а доля софинансирования из федерального бюджета в общем объеме средств увеличилась почти на 10 п.п. – до 66,8%», – уточнили в Счетной палате.

Также после проверки выяснилось, что Росгидромет нарушает правила ведения бухучета. В частности, служба не сформировала и не передала в установленном порядке документы о фактических расходах по двум контрактам на общую сумму 246,2 млн рублей. «Росгидромет не обеспечил своевременную постановку на учет товаров по двум контрактам на сумму 24,7 млн рублей», – пояснил аудитор.

Саватюгин также отметил, что не в полном объеме выполнялись установленные показатели. «Так, в 2014 году остался не достигнут один из 18 показателей. Затем количество неисполненных показателей держалось в диапазоне от 4 до 10. В 2016 году все показатели были выполнены, но лишь в связи с уменьшением их плановых значений в декабре того года. Только в 2019 году наметилась положительная динамика: не выполнено 4 показателя, 8 показателей достигли запланированных на конец 2021 года значений. Это может свидетельствовать о недостаточной проработке результатов реализации Проекта и низком качестве планирования», – сказал он.

Глава Росгидромета Игорь Шумаков согласился с выводами Счетной палаты. «Мы начали уже процесс устранения недостатков. Часть из них в 2020 году уже устранена и надеюсь, что по результатам следующей проверки за 2020 год у нас не будет уже подобных замечаний. Свободных средств по Проекту, не зарезервированных под результаты конкурсных процедур, у нас уже нет. Поэтому, надеюсь, что это нам позволит завершить все конкурсные процедуры в максимально короткие сроки, чтобы к концу следующего года достичь все заявленные показатели проекта», – заявил он.

Москва, Александра Быстрицкая

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