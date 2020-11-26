Обвальное завершение года: эксперты ожидают усиления экономического спада в России

В последние два месяца 2020 года России можно ожидать усиление экономического спада на фоне ужесточения ограничительных мер, введенных для борьбы с коронавирусом. Об этом говорится в обзоре Института исследований и экспертизы ВЭБа.

Эксперты обратили внимание, что российская экономика в октябре 2020 года перешла к спаду после пяти месяцев восстановительного роста. В годовом измерении ВВП упал в октябре на 4,6% после снижения на 3,1% в сентябре, а за 10 месяцев экономика показала спад на 3,6%.

«В октябре текущего года негативный вклад в индекс ВВП с исключенной сезонной компонентой внесли все три основных агрегата промышленного производства. Сокращение в обрабатывающих отраслях (минус 0,6%) обусловлено снижением машиностроения, производства нефтепродуктов и химического производства. Теплая погода октября способствовала сокращению производства электроэнергии, газа и воды (минус 1,9%), снизилась добыча полезных ископаемых (минус 0,7%). Отрицательное влияние на ВВП также оказали: платные услуги (минус 1,3%), оптовая торговля (минус 1,6%), сельское хозяйство (минус 1,0%) и чистые налоги (минус 0,3%). Позитивный вклад внесла розничная торговля (плюс 1,4%). Влияние строительства (плюс 0,1%) в этом месяце было практически нейтральным», – отмечается в обзоре.

По оценке экспертов, рост заболеваемости коронавирусом и повторное введения карантинных ограничений приостановили экономическое восстановление. «В октябре экономическая активность снова стала сжиматься. ВВП снизился по отношению к сентябрю на 0,5%. В результате усиления пандемии в ноябре-декабре спад экономической активности должен усилиться. На это указывают оперативные данные Google Mobility и данные Сбера по потребительской активности», – пояснил руководитель направления «макроэкономика» Института ВЭБа Олег Засов, отметив, что если удастся избежать введения жестких карантинных мер, схожих с мерами апреля-мая, то в целом за год спад экономики не превысит 4%.

Москва, Светлана Антонова

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