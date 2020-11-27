Завершено расследование громкого уголовного дела банды Медведева-Шишканова

Следственный комитет завершил расследование резонансного уголовного дела подмосковной преступной группировки Олега Медведева, который ранее носил фамилию Шишканов. В деле фигурируют 18 членов банды, которым инкриминируют убийства, вымогательства, причинение вреда здоровью, незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, организацию и участие в преступном сообществе. Шишканова, который носил криминальную кличку Шишкан, обвиняют также в занятии высшего положения в преступной иерархии.

В частности, Медведева и его подельников обвиняют в жестоком убийстве гендиректора ЗАО «Племзавод Раменское», местного депутата Татьяны Сидоровой и ее семьи. Все четверо пропали из своего дома в Раменском районе Подмосковья без вести в 2012 году. Эксперты обнаружили в комнатах кровь и следы, которые указывали на то, что кто-то волоком тянул по полу тела, а через несколько дней в Воскресенском районе нашли сгоревший автомобиль, неподалеку от которого лежала перчатка с биологическими следами Александра Сидорова.

Учитывая, что следователям было известно о конфликте между Сидоровой и криминальным авторитетом Медведевым, который действовал в Раменском с 90-х годов, версия о его причастности к убийству была принята за рабочую. Следствие продолжалось несколько лет, были допрошены десятки людей, проведено множество экспертиз, однако надежных доказательств найдено не было. Участники преступного сообщества отказывались говорить на эту тему, особенно после того как в СИЗО покончил с собой один из членов банды Медведева Павел Морозов, который был задержан за другое убийство. Следователи считали, что он был водителем автомобиля, на котором увезли похищенных Сидоровых.

В 2019 году уголовное дело было передано в центральный аппарат Следственного комитета, и работа началась фактически заново. Оказалось, что после исчезновения Сидоровой огромные участки земли племзавода были практически даром отданы одному из жителей города Раменское. Этот человек имел отношение к Медведеву.

После этого следствие получило информацию, что Шишканов после масштабного празднования своего 55-летия намерен навсегда покинуть Россию и обосноваться за границей.

В итоге полиция и ФСБ задержали криминального авторитета вместе с его «правой рукой» Эдуардом Харьковым, что дало сигнал к бегству остальным членам банды, причем некоторые успели спрятаться за границей. В сентябре 2019 года начались масштабные задержания в Московской, Тверской, Псковской, Рязанской областях и на Камчатке. Первый же задержанный рассказал о том, как погибла семья Сидоровых, и показал, где захоронены их тела. В октябре тела были найдены.

Задержания участников преступной группы продолжались вплоть до октября 2020 года. Медведеву и его подельникам были предъявлены обвинения.

Защитники криминального авторитета попытались представить его невменяемым, однако обмануть психиатров он не смог. Затем в СМИ началась кампания по обелению его имени и попытками представить его законопослушным бизнесменом и меценатом, рассказали в Следственном комитете.

«В действительности Медведев не являлся предпринимателем, не имел легальных источников дохода и не платил налогов, – заявили в СКР. – Согласно данным налоговой службы, единственный раз в 2013 году он получил доход в размере 6999 рублей, из которых был уплачен налог в размере 630 рублей. Сам Медведев следствию пояснил, что платить в бюджет не в его принципах, и налоги он платил так, как считал для себя приемлемым».

Розыск сбежавших за границу членов группировки Медведева продолжается. Следователи не исключили, что после их задержания в деле могут появиться новые эпизоды.

Москва, Алевтина Белова

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