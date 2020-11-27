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Пятница, 27 ноября 2020, 12:50 мск

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Избили и пытались зарезать: в Подмосковье совершено покушение на убийство 9-летнего ребенка

В Подмосковье 26-летней женщине и ее гражданскому супругу предъявлено обвинение в попытке убийства 9-летнего мальчика. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, ЧП произошло 25 ноября в Подольске, где ребенок жил вместе со своей опекуншей.

По данным ведомства, дочь опекуна вместе с мужчиной, находясь в состоянии опьянения, избили ребенка и нанесли множественные колото-резаные ранения в область живота и спиты. Однако мальчик смог вырваться и выбежать из квартиры, после чего встретил опекуншу, которая возвращалась с работы. Женщина вызвала сотрудников правоохранительных органов и «скорую помощь» – ребенок был госпитализирован.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство ребенка»). В настоящий момент проведен осмотр места происшествия, изъята одежда обвиняемых, в которой они находились в момент преступления. Проведены очные ставки и проверка показаний на месте.

В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, организована проверка, в рамках которой будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов профилактики.

По данным СМИ, из квартиры, где произошла трагедия, постоянно доносились крики и ругань. По словам соседей, мальчика периодически избивали.

Москва, Александра Быстрицкая

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