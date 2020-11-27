Москвичи удвоили жалобы на школьное образование и проблемы с детскими садами

В период действия ограничительных мер, связанных с угрозой распространения коронавируса, москвичи стали в два раза чаще обращаться к детскому омбудсмену с жалобами на организацию образовательного процесса в школах, и в три раза – о проблемах с детскими садами. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка Ольга Ярославцева сегодня на пресс-конференции.

«В два раза увеличилось количество обращений по организации образовательного процесса в школах, а именно – дистанционное обучение», – сказала она. В то же время Ярославцева заявила, что переход образовательных учреждений на «дистант» – это вынужденная мера, и подчеркнула, что «в основе реализации ее лежит соблюдение прав ребенка на жизнь».

«Никогда не стояло на повестке, что дистанционное обучение станет нормой», – заверила Ярославская. При этом детский омбудсмен отметила, что по результатам мониторинга организации учебного процесса во время первой волны пандемии выяснилось – ресурсов Московской электронной школы (МЭШ) для подключения к образовательному процессу всех детей одновременно оказалось недостаточно. В ходе весеннего дистанционного обучения родители обращались к омбудсмену с просьбами помочь решить проблему с обеспечением детей гаджетами для участия в видеоуроках. По ее словам, еще одной серьезной проблемой стала необходимость оплаты высокоскоростного интернета из семейного бюджета.

Кроме того, как сообщила Ярославская, за это же время в столице в три раза возросло число обращений, касающихся устройства детей в детские сады.

При этом основное количество обращений к детскому омбудсмен по-прежнему посвящено ненадлежащему исполнению родительских прав, определению места жительства ребенка и реализации родительских прав родителем, который не проживает с ребенком. «Это всегда было, и сейчас это остается лидирующим», – отметила она.

Как сообщал «Новый День», за время борьбы с угрозой коронавируса не скончался ни один ребенок. По словам главного внештатного детского специалиста-педиатра депздрава Москвы Исмаила Османова, к началу ноября в столице инфекция была подтверждена у примерно 35 тысяч детей, госпитализировано было порядка двух тысяч, среди них в тяжелой форме переболели 4,3%.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 27.11.20

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