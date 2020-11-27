Проблемы с дистанционным образованием, соцуслугами и здравоохранением: омбудсмен Москвы получила рекордное количество жалоб

За время действия режима повышенной готовности московский омбудсмен Татьяна Потяева получила 3 864 обращений и жалоб жителей столицы, основная часть из которых касается проблем школьного образования. Об этом сама уполномоченный по правам человека сообщила сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Это (количество обращений) достаточно много, – отметила Потяева. – Они носили совершенно разный характер, по разным темам обращались граждане». С учетом того, что в городе была перестроена и переведена на удаленный формат работа многих структур, включая мэрию Москвы, ответы на эти обращения часто задерживались, признала омбудсмен.

По ее словам, в основном москвичи обращались по вопросам образования, хотя в допандемийный период главной темой жалоб жителей столицы являлись жилищные проблемы. «Более 300 обращений мы получили от граждан в этот период, при этом 17 обращений были коллективными за подписью 170, 200, 240 человек и не реагировать на эти обращения было нельзя», – подчеркнула Потяева, отметив, что москвичи жаловались на дистанционное образование, работу МЭШ, проблемы с поступлением в детсады.

На втором месте оказались вопросы социального обеспечения, сообщила Потяева. Кроме того, жители столицы жаловались на мошенников, которые пытались продать пенсионерам счетчики газа или воды по завышенным ценам, были сообщения и о махинациях с пластиковыми картами. «По этим темам мы немедленно связывались с органами МВД для того, чтобы оказать поддержку, а для себя мы провели большой правовой марафон для пенсионеров, где рассказали о методах мошенников, чья деятельность очень активизировалась в этот период», – сообщила она.

Третье место в объеме жалоб горожан заняли вопросы здравоохранения, таких обращений Потяева получила более 230. «Они касались качества оказания медпомощи, на первом этапе это обеспечение средствами индивидуальной защиты, когда не было масок, перчаток, дезинфицирующих средств», – уточнила она.

Когда ситуация со средствами индивидуальной защиты выправилась, москвичи стали жаловаться на плохое обеспечение лекарственными препаратами и невозможность найти необходимые лекарства в аптеках.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 27.11.20

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