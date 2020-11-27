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Пятница, 27 ноября 2020, 14:49 мск

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«Получается скопление людей…» Московский омбудсмен объяснила, почему запретили одиночные пикеты

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева получила множество обращений от правозащитников и участников одиночных пикетов. По ее словам, один из вопросов касался запрета на проведение акций протеста.

Как сообщила Потяева на пресс-конференции, аппарат уполномоченного, в свою очередь, направил соответствующие запросы в органы власти столицы, и чиновники ответили, что в период пандемии массовые мероприятия были запрещены.

«Одиночный пикет, особенно когда еще выстраивается очередь, которая сменяет одного пикетчика за другим, тоже можно рассматривать как массовое мероприятие в период пандемии, – отметила Потяева. – И конечно привлекается внимание журналистов, прохожих. Получается скопление людей, что вызывает определенное отношение по отношению к этим пикетчикам, и одиночные пикеты запрещены».

Московская Хельсинкская группа обратилась к Потяевой с просьбой выйти на законодательном уровне с предложением более четко определить, что такое одиночный пикет, «когда он имеет право на жизнь». «Мы обратились к законодателям, и я уже знаю, что сейчас в Государственную думу внесены проекты законов о действиях гражданского общества в период повышенной готовности», – уточнила столичный омбудсмен.

Москва, Татьяна Дорофеева

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