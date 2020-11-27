Путин не ведет «массовое бесконтрольное общение»: в Кремле объяснили, почему президент не носит маску и перчатки

Вокруг рабочей поездки президента РФ Владимира Путина в Саров поднялся новый скандал. Кремлю пришлось объяснять, почему никто из присутствовавших рядом с российским лидером не надевал маски и перчатки.

Комментируя встречу Путина без средств защиты и соблюдения социальной дистанции, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что президент не ведет «массовое бесконтрольное общение». «Были приняты необходимые меры для обеспечения эпидемиологической безопасности президента», – заявил Песков, слова которого цитирует «Интерфакс».

«В случае президента не следует забывать, что и люди, которые с ним встречаются, их эпидемиологическая безопасность также соответствующим образом обеспечивается», – подчеркнул представитель Кремля.

Как сообщал «Новый День», это не единственный инцидент, который обсуждался в контексте поездки Путина в Саров. В среду, 25 ноября, когда должен был состояться визит, полет был отложен из-за непогоды – вместо этого, глава государства встретится с руководителем «Роснефти» Игорем Сечиным.

В результате, рабочая поездка состоялась накануне. Путин посетил Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, возложил цветы к памятнику одному из авторов советского атомного проекта Юлию Харитону и ознакомился с цифровыми продуктами госкорпорации «Росатом».

После на площадке центра глава государства в режиме видеоконференции провёл совещание о ходе ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории города Усолья-Сибирского и встретился с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

Напомним, в России за минувшие сутки в очередной раз установлен новый рекорд по суточному приросту заболевших Covid-19 – выявлено 27 543 новых случаев коронавируса в 85 регионах.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 27.11.20

Москвичей переведут на цифровые паспорта уже в 2021 году. / В России запускают единый телефонный номер для обращений по Covid-19. / «Получается скопление людей…» Московский омбудсмен объяснила, почему запретили одиночные пикеты. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»