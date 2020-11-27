«Поэтому успокойтесь…» Лукашенко заверил, что не будет президентом Белоруссии после обновления Конституции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет работать на посту главы государства после внесения поправок в Основной закон страны. «С новой Конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите», – сказал он.

При этом Лукашенко подчеркнул, Основной закон страны надо скорректировать в сторону сокращения слишком широких полномочий главы государства. «Не потому, что демократию какую-то надо. Не в демократии дело. Меня что в этой ситуации волнует: незнакомому президенту такую Конституцию отдавать нельзя. Будет беда», – цитирует его агентство «Белта.

Белорусский лидер также опроверг информацию о подготовке выгодных для себя поправок в Конституцию, и заверил, что не намерен баллотироваться на следующий срок, но при этом отметил, что не допустит фальсификаций на выборах уже по обновленной Конституции.

Напомним, в Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые протесты против итогов президентских выборов, которые, по мнению оппозиции, были сфальсифицированы. Участники акций требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и освобождения политзаключенных. 23 сентября Лукашенко вступил в должность президента на тайной инаугурации в Минске. Его легитимность не признали многие западные страны.



Минск, Алевтина Белова

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