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Понедельник, 30 ноября 2020, 20:09 мск

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ЦБ: Россияне переходят на карантинную модель потребления

В первые три недели ноября-2020 оперативные индикаторы указывали на повторное ослабление потребительской активности. Как говорится в комментарии Банка России, в условиях ухудшения эпидемической обстановки домохозяйства начали возвращаться к модели потребления, наблюдавшейся весной: рост трат на продовольствие и лекарства, сокращение расходов на непродовольственные товары и услуги.

«В случае введения новых ограничений и перевода сотрудников на удаленную работу потребительский спрос может продолжить снижаться», – полагает Центробанк.

Комментируя итоги октября, Банк России обратил внимание, что произошедшее ухудшение эпидемической ситуации и ужесточение ограничений во второй половине октября 2020 года существенно сдержали восстановление потребительской активности. Продажи непродовольственных товаров остались вблизи уровня предыдущего месяца, объем платных услуг вырос на 1,9% (в сентябре: +4,6%). После слабой динамики в предыдущие месяцы увеличился товарооборот продовольствия (+0,7). В годовом выражении темп снижения розничной торговли сократился до минус 2,4% (в сентябре: -3,0%).

Москва, Светлана Антонова

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