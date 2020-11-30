«Год обнуления обещаний»: впереди – массовое обнищание, доллар за 100 рублей и вывоз капитала из России

В ближайшей перспективе россияне могут попасть в финансовую ловушку, как в период «лихих» 1990-х. Наравне с падением реальных доходов населения и ростом инфляции по кошельку граждан бьют волны девальвации, в результате чего в ближайшие два-три года доллар может стать дороже 100 рублей. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с таким прогнозом выступил член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Год тяжелый, если говорить комплексно. С моей точки зрения, 2020 – год обнуления надежд, предвыборных обещаний 2018 года, 2012 года, «майских указов», нацпроектов. Я уже не вспоминаю нацпроекты 2006 года, за которые отвечал лично Дмитрий Медведев. На горизонте два-три года нужно готовиться к очень сильной девальвации рубля. Думаю, что с таким бюджетом и экономической политикой мы быстро перескочим за 100 рублей (за доллар)», – подчеркнул Жуковский.

Эксперт пояснил, что на фоне нарастающего экономического кризиса монетарные власти устраивают волны шоковой девальвации рубля. «Очевидно, что для спасения доходов экспортеров сырья и удержания на плаву российского бюджета необходимо проводить такие волны девальвации. Благодаря девальвации рубля, создается рентный доход, который успешно вывозится из страны. В этом году, когда все в огне, когда подают доходы, скачок смертности – у нас рекордная депопуляция, из страны продолжают вывозиться десятки миллиардов долларов. Только по оценке платежного баланса Центробанка – 44,5 млрд долларов составил вывоз капитала частным сектором», – отметил Жуковский.

По его оценке, реальная инфляция в России уже достигает 10-12%. «Получается, что падение доходов населения составило не 8,5% во втором квартале этого года, и не 4,8% – в третьем, а около 18-20% – второй квартал и около 12-15% – третий. Масштабы обнищания населения сегодня – это привет 90-м годам», – считает Жуковский.

По его мнению, лучшим способом сохранить сбережения для граждан, которые могут себе это позволить, станет «переброска» средств в иностранную валюту. «У тех, кого нет финансовых активов, есть шанс спасаться в недвижимости, которая отыгрывает волны девальвации. Другое дело, что строительный рынок в кризисе, процентов 15 могут позволить себе купить недвижимое имущество», – сказал он.

Кроме этого, эксперт обратил внимание на углубляющийся мировой экономический кризис. «Что будет на финансовом рынке дальше? Думаю, работа печатных станков будет безумнейшей. Если мы посмотрим на монетарную политику крупнейших экономик мира, то увидим, что такими темпами не заливали деньгами никогда. Масштабы эмиссии уже превысили 10 трлн долларов. Нужно понимать, что мы уже находимся в рецессии. Мировая экономика находится в худшем состоянии почти за последние 100 лет. Если в 1929 году из этого выходили за счет Второй мировой войны, развязывания глобального цивилизационного катаклизма, сейчас мы пытаемся выбрать за счет печатанья денег. Финансовые рынки растут в небо – 80% напечатанных ликвидов утекли туда – в отрыве от промышленного торгового капитала…» – констатировал Жуковский.

Как сообщал «Новый День», согласно выводам аппарата уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, российская экономика восстанавливается хуже, чем ожидалось: почти половина компаний, получивших господдержку, заявила о невозможности погасить обязательства без реструктуризации долгов. Согласно результатам опроса, 36,7% представителей бизнеса сообщили, что ожидают массового ухода с рынка компаний с января 2021 года, а 76,9% предпринимателей считают, что шансы на выживание их компании 50% и ниже.

Между тем, как считают в Кремле, бизнес не нуждается в дополнительной поддержке, но при необходимости помощь все же будет оказана. «Дальше какие-то меры будут формулироваться при необходимости и с учетом всех аспектов, которые можно только в пакете рассматривать», – сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 30.11.20

Депутат Госдумы предложила обследовать детей на наркотики и алкоголь в рамках диспансеризации. / ЦБ: Россияне переходят на карантинную модель потребления. / В России могут запретить оборот зажигалок среди несовершеннолетних. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»