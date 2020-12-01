ЧП в центре Москвы: курьеры в форме Delivery Club разгромили магазин и проломили голову охраннику

Неизвестные в форме курьеров Delivery Club разгромили магазин «Магнолия» в центре Москвы, охранник госпитализирован с открытой черно-мозговой травмой. Поводом стала попытка одного из мужчин вынести батон колбасы, не заплатив за него. Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Инцидент произошел 29 ноября около 23:14 в магазине «Магнолия» на 1-й Тверской-Ямской, д.29, стр.1. Как передает агентство «Москва», о случившемся сотрудникам правоохранительных органов сообщил кассир, который позвонил по телефону «02». По его словам, в магазин зашел мужчина в форме Delivery Club, взял батон колбасы и хотел уйти, не заплатив, однако его остановил охранник. Началась драка, курьер вырвался и выскочил на улицу. Через некоторое время он вернулся с двумя мужчинами, один из которых также был в форме Delivery Club, и все трое набросились на охранника. Тот попытался защититься с помощью бейсбольной биты, однако мужчины отняли ее. В итоге двое держали сотрудника охраны, а третий, в униформе Delivery Club, избивал его битой. Потом курьеры разбили несколько витрин и убежали.

Охранник находится в больнице, врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и переломы костей черепа.

В Delivery Club заявили, что пока не получали никаких запросов по поводу случившегося в магазине «Магнолия» и не занимаются доставкой из этой сети. «На текущий момент у нас нет подтверждения, что в этом событии принимали участие имеющие отношение к сервису курьеры», – цитирует РБК представителя компании.

Москва, Алевтина Белова

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