Убытки «Аэрофлота» превысили 79 млрд рублей

Крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» заявил о полученном чистом убытке в 79,4 млрд рублей. За девять месяцев в условиях ограничительных мер, введенных властями для борьбы с коронавирусом, компания перевезла на 50,7% меньше пассажиров, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении на сайте авиакомпании.

Выручка «Аэрофлота» упала на 55,3% – до 234,213 млрд рублей, показатель EBITDA (объём прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации) составил 31 180 млн рублей, чистый убыток – 79,406 млрд рублей.

Как следует из отчета, по итогам третьего квартала Группа «Аэрофлот» перевезла 10,1 млн пассажиров, из них 9,5 млн пассажиров на внутренних линиях. Во втором квартале, на который пришелся пик ограничений, перевезено лишь 1,7 млн пассажиров. Чистый убыток по итогам третьего квартала составил 21,1 млрд рублей против 35,8 млрд рублей во втором.

В целом за девять месяцев «Аэрофлот» перевез почти 23,1 млн пассажиров, что на 50,7% ниже показателя за девять месяцев прошлого года. В компании пояснили, что наиболее сильно пострадали показатели международных перевозок в результате фактического закрытия международного сообщения в марте. Это повлияло и на заполняемость внутренних авиалиний, поскольку россиянам пришлось отказаться от трансферов со стыковкой в Москве.

«Низкий сезон четвертого квартала 2020 года – первого квартала 2021 года обещает оставаться крайне сложным для авиации, работающей в условиях ограничений и сезонного снижения спроса, – заявил заместитель генерального директора по коммерции и финансам ПАО «Аэрофлот» Андрей Чиханчин. – В этой связи мы сохраняем консервативный подход к задействованию емкостей в дополнение к их сезонному снижению».

При этом на фоне снижения объемов пассажирских перевозок «Аэрофлот» нарастил выручку от доставки грузов. Так, за девять десяцев этого года данный показатель увеличился на 25,9% и составил 17 133 млн рублей, при 13 613 млн годом ранее.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 01.12.20

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