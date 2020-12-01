«Мы каждую фразу по пять раз переписывали». Клишас раскрыл подробности работы над законом о Госсовете

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству без вопросов одобрил закон о Госсовете, принятый ранее нижней палатой парламента. В ходе заседания глава комитета Андрей Клишас пояснил, что при подготовке этого документа все формулировки были выверены.

«Его принимали в том виде, если я не ошибаюсь, как президент внес, – сообщил глава комитета Андрей Клишас, пояснив, что поправок к документу в Госдуме не было. – Уж поверьте, тут прямо над каждой фразой мы там… по пять раз ее переписывали, эту фразу. Потому что нам нужно было очень аккуратно пройти с точки зрения понятия «публичный государственный орган».

«Именно такую концепцию и содержание закона» живо поддержала сенатор Елена Мизулина. «Он (закон) решает ряд очень важных задач, в том числе политических может быть даже в первую очередь, – объяснила она. – Если политику рассматривать как способ достижения согласия между разными институтами публичной власти и обществом».

Мизулина заявила, что за последние 30 лет в РФ не раз совершались попытки принятия законов, которые «либо регулировали деятельность президента, касающиеся осуществления его конституционных полномочий <…>, законов, которые определи основные направления деятельности в области безопасности». При этом сенатор подчеркнула, что Госсовет станет «важнейшим, коллективным помощником президента».

Вопросов, касающихся президентского законопроекта, принятого Госдумой без поправок, ни у одного из участников заседания не возникло.

Как предполагается, верхняя палата парламента примет документ 2 декабря.

Москва, Татьяна Дорофеева

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