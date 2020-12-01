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Вторник, 1 декабря 2020, 16:14 мск

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Задушил и закопал тело в лесу: в Подмосковье конфликт из-за долга в 1,5 млн рублей завершился убийством

В подмосковном Домодедове арестован 34-летний уроженец Вологды, подозреваемый в убийстве знакомого из-за долга в 1,5 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, преступление было совершено 6 ноября во время поездки на автомобиле из Москвы в сторону Домодедова. В районе деревни Шишкино между мужчинами произошла ссора из-за долга. Конфликт перерос в драку, в ходе которой обвиняемый задушил знакомого веревкой, которую нашел в двери автомобиля. Когда убийца понял, что его оппонент не подает признаков жизни, вытащил его тело из машины и закопал в лесном массиве.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Москва, Александра Быстрицкая

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