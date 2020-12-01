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Вторник, 1 декабря 2020, 17:09 мск

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«Зрители перепуганы, это – ненормально»: театры обрушились с критикой на московскую систему QR-кодов

Решение мэрии Москвы о введении системы QR-кодов негативно воспринимается жителями столицы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил художественный руководитель театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз сегодня на пресс-конференции. По его словам, зрителей пугает необходимость оставлять свои данные при покупке билетов.

«Еще есть огромная проблема, что зрители должны оставлять свои данные, проблема запрета продажи билеты в кассе. Это – ненормально. Я уверен в этом, при всем моем уважении и благодарности к московскому департаменту, что экономическая проблема решена», – сказал Райхельгауз.

По его мнению, решение о введении системы QR-кодов усугубляет ситуацию в столице. «Зрители перепуганы, думают, а почему я должен оставлять свою фамилию, а вдруг за мной начнут следить… Это такое раздувание тревожной, тяжелой атмосферы. Ощущение, что город Москва, наша Россия, весь мир стали больницей. Всемирная боязнь. Боязнь работать, встречи со зрителем», – отметил худрук «Школы современной пьесы».

В то же время Райхельгауз подчеркнул, что театральное сообщество также негативно относится к ограничениям по заполняемости залов. «Полное ощущение – а лучше бы закрыли... Но и полное ощущение, что закрывать нельзя, потому что артисты должны работать. Недоумеваю, а почему не 50%», – заявил он.

Как сообщал «Новый День», сегодня руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что салоны красоты, бани, кинотеатры, театры, библиотеки и музеи начали подключаться к системе QR-кодов, с помощью которых власти отслеживают передвижение граждан.

Напомним, система QR-кодов в ночных заведениях Москвы заработала 19 октября, с 5 ноября была распространена на здания правительства столицы, а с 12-го – на все городские префектуры и управы. Театры, музеи и кинозалы, подведомственные столичному департаменту культуры, присоединились к системе чекинов.

Москва, Александра Быстрицкая

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Метки / Правительство Москвы

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