Следственный комитет опроверг информацию о проверке заявлений Навального на экстремизм

Следственный комитет опроверг информацию о проведении проверки высказываний оппозиционера Алексея Навального. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.

Представитель СК России Светлана Петренко подчеркнула, что «анонимные источники иногда преднамеренно используют ложную информацию для привлечения внимания к отдельным персонам».

Опубликованная сегодня в ряде СМИ информация о том, что ГСУ СК России по Москве проводит проверку высказываний Навального не соответствует действительности, заявила Петренко.

«Следственный комитет всегда оперативно информирует общественность обо всех значимых доследственных проверках и уголовных делах, находящихся в производстве ведомства, – подчеркнула представитель ведомства.

Ранее сразу несколько федеральных информагентств со ссылкой на собственные источники сообщили, что несколько высказываний Навального в эфире радио «Эхо Москвы» проверят на экстремизм. Речь шла об эфире радиостанции 27 ноября, где оппозиционер разъяснял предложенную им в начале пандемии программу «5 шагов для России», в которой были изложены меры по поддержке населения и бизнеса страны.

Сам оппозиционер в «Фейсбуке» напомнил, что тогда заявил ведущему: «Но знаете, если наша власть такова, что она ради того, чтобы не сделать мне что-то приятное, они хотят оставить голодными 60 миллионов человек, – такую власть нужно точно свергать прямо сейчас, вполне вероятно, даже насильственный образом».

«Ну конечно, я так и считаю. Власть, готовую оставить голодными людей только ради того, чтобы «не подыграть» определенному политику, надо свергать, – подтвердил Навальный в соцсетях. – Потому что это власть врагов народа. Они думают только о себе, своём богатстве и своих местах».

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 01.12.20

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