«Извините за честность…» Театры заявили о «мертвечине», нулевой экономике и отсутствии госпомощи

В московское культурное пространство «вселяется мертвечина»: ограничения на 25-процентрую заполняемость залов убивают экономику театров, а актеров заставляют нищенствовать. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил художественный руководитель театра «У Никитских ворот» Марк Розовский.

«Ограничения, конечно, отразились на экономике театра, но мы пытаемся это преодолеть самостоятельно. В нашем малом зале 54 места, 25% в этом зале – 12 человек. Это же анекдот. Мы всегда с аншлагом играем спектакль «Капитанская дочка» по Пушкину. Но на сцене 25 человек, а в зале – 50 человек. Экономики нет никакой. Она нулевая. На новые постановки – денег ноль. Зарплаты – мизерные, на них невозможно прожить», – подчеркнул Розовский.

«Кто-то из наших артистов снимает комнату, у кого-то есть дети, у нас есть матери-одиночки, есть житейские проблемы, которые непреодолимы. Без надбавок в театре просто человек прожить не может. Он начинает нищенствовать, начинает тревожиться, его раздражает все и вся», – констатировал он.

Художественный руководитель театра «У Никитских ворот» также обратил внимание, что помощь государства слишком мала. «Мы – государственный театр, мы получаем поддержку от государства. Но наш театр маленький – по сравнению с Большим театром, театром Вахтангова. И поддержка наша соответственно количеству мест в зале настолько скромная, что выжить нам крайне тяжело», – пояснил Розовский.

По его словам, на фоне этих проблем атмосфера внутри театра становится болезненной. «Конечно, мы с удовольствием выходим на сцену. Конечно, от артистов требуется высший профессионализм, самоотдача. Но все это очень болезненно отражается на психологии актера, на настроениях, которые царят в театре. Мы понимаем, что причины объективные. Но вдохновение исчезает. Как бы мы ни старались, но в театральное пространство волей-неволей вселяется мертвечина, пустота», – подчеркнул Розовский.

Худрук театра «У Никитских ворот» отметил, что госпомощь нужна сейчас, а не после пандемии. «Наш президент четко и ясно сказал, что работники культуры после пандемии могут рассчитывать на поддержку государства. Но почему после? Нам нужна поддержка во время пандемии. После мы, может быть, и сами выйдем из этого, как это было раньше. Тревога заключается в том, что мы, будучи государственным театром, никакой реальной поддержки, извините за честность, не получили. Это невыносимо тяжело», – заключил Розовский.

Как ранее сообщал «Новый День», согласно расчетам экспертов, за три недели ноября выручка столичных театров снизилась на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество транзакций – сократилось на 78%. В других регионах зафиксирована схожая ситуация. Комментируя эти данные, вице-президент ВТБ Алексей Киричек предупредил, что это только начало. «Граждане сталкиваются с ограничениями по вместимости залов, либо добровольно избегают мест скопления большого числа людей. Можно сказать, что традиционный «бум» новогодних культурных мероприятий в этом году отменяется, и альтернативой походам на кинопремьеру, популярный спектакль или выставку станут семейные праздники дома», – пояснил он.

Напомним, с 13 ноября максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно превышать 25% общей вместимости. Ограничения пока действуют до 15 января 2021 года.

Москва, Александра Быстрицкая

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