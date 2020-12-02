Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ушла на самоизоляцию. Причиной стал контакт с заболевшим коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил первый заместитель председателя верхней палаты парламента Андрей Яцкин.

«Валентина Ивановна Матвиенко имела контактно с лицом, подвергшимся COVID-19, и в соответствии с существующими правилами находится на самоизоляции, – пояснил он, открывая заседание верхней палаты парламента. – Валентина Ивановна продолжает работать с нами в удаленном режиме, и поручила мне провести сегодняшнее пленарное заседание Совета Федерации».

Яцкин попросил сенаторов «также организованно принимать участие в пленарном заседании».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 02.12.20

«Пока проходит сносно»: Кудрин заболел Covid-19. / Германия придумала, как обойти санкции против «Северного потока – 2». / НАТО намерено адаптироваться к «постоянно агрессивной России». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»