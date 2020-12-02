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Среда, 2 декабря 2020, 10:32 мск

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Валентина Матвиенко ушла на самоизоляцию

Фото из архива: кадр из трансляции заседания в Совете Федерации

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ушла на самоизоляцию. Причиной стал контакт с заболевшим коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил первый заместитель председателя верхней палаты парламента Андрей Яцкин.

«Валентина Ивановна Матвиенко имела контактно с лицом, подвергшимся COVID-19, и в соответствии с существующими правилами находится на самоизоляции, – пояснил он, открывая заседание верхней палаты парламента. – Валентина Ивановна продолжает работать с нами в удаленном режиме, и поручила мне провести сегодняшнее пленарное заседание Совета Федерации».

Яцкин попросил сенаторов «также организованно принимать участие в пленарном заседании».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 02.12.20

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