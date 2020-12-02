«Риски существуют, но прогнозы давать сложно»: Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете

Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», против не голосовал никто, однако один из сенаторов все же решил воздержаться.

В ходе заседания аудитор Счетной палаты Андрей Батуркин обратил внимание, что с учетом большой неопределенности существуют риски недостижения прогнозных целей по экономическому росту. «Но с учетом текущей ситуации крайне сложно давать любые прогнозные оценки по параметрам экономического роста», – пояснил он, добавив, что у бюджета достаточно ресурсов и резервов, и в течение года их можно будет скорректировать.

Обсуждение документа продолжалось более часа, представители регионов задали массу вопросов представителям федеральных министерств и ведомств. Так, сенатор от Кабардино-Балкарии Мухарбий Ульбашев предложил увеличить «антикоронавирусные» средства на компенсацию выпадающих доходов регионам в 2021 году со 100 млрд до 300 млрд рублей – именно такую сумму правительство перечислило в субъекты РФ в этом году.

В ответ министр финансов РФ Антон Силуанов обратил внимание, в этом году 300 млрд были крайне необходимы, а «в следующем году 100 млрд есть, ваше предложение, президент давал нам поручение рассмотреть вопрос об увеличении помощи до уровня текущего года». Глава Минфина отметил, что помощь действительно будет увеличена. Назвать конкретную сумму он отказался, пояснив, что она будет определена исходя из ситуации с бюджетными расходами и ситуацией в регионах.

Сенатор от Орловской области Василий Иконников со своей стороны отметил, что анализ Счетной палаты по исполнению бюджетов регионов свидетельствует о недостаточной сбалансированности и значительном уровне дифференциации между разными субъектами РФ. «Прослеживается тенденция сдерживания регионами расходных обязательств», – пояснил он, подчеркнув, что «государственный долг субъектов РФ продолжает увеличиваться». За последние 8 лет общий консолидированный долг регионов и муниципалитетов колеблется в пределах 2,5 трлн рублей «и не выходит из этой зоны».

После долгого обсуждения закон о бюджете был принят 135 голосами сенаторов при одном воздержавшемся.

Согласно документу, в 2021 году доходы составят 18,8 трлн руб, расходы – 21,52 трлн руб, бюджетный дефицит будет равен 2,75 трлн руб. – это 2,4% ВВП. Прогнозный объем ВВП принят в 115,53 трлн руб.

Согласно данным сайта Госдумы, на сферу ЖКХ из бюджета в 2021 году выделяется 322,5 млрд руб., на образование – 1,08 трлн руб., на здравоохранение – 1,12 трлн руб., на социальную политику – 5,6 трлн руб., на развитие пенсионной системы – 3,5 трлн руб. Реализация восьми федеральных целевых программ запланирована в объеме 251,7 млрд руб.

В 2022 году доходы запланированы в размере 20,6 трлн руб., расходы – 21,88 трлн руб., дефицит будет равен 1,25 трлн руб., это 1% ВВП. Прогнозный объем ВВП составит 124,22 трлн руб.

В 2023 году бюджетные доходы запланированы в 22,3 трлн руб., расходы – 23,67 трлн руб, дефицит – 1,41 трлн руб., или 1,1% ВВП, а объем самого ВВП составит 132,82 трлн руб.

На финансовое обеспечение Общенационального плана по восстановлению экономики в 2021 году запланировано 638,9 млрд рублей.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 02.12.20

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