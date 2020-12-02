«С нами будут Вадим Задорожный и Сергей Безруков»: в СовФеде в разгар пандемии устроили закрытый кинопоказ

В Совете Федерации сегодня после заседания устроен кинопоказ фильма «Подольские курсанты», на котором, по словам вице-спикера верхней палаты парламента Андрея Яцкина, будут присутствовать продюсер Вадим Задорожный и народный артист РФ Сергей Безруков.

«Сегодня по окончании пленарного заседания в холле первого этажа организован показ военно-исторического художественного кинофильма «Подольские курсанты», – сообщил Яцкин, закрывая заседание Совета Федерации. – Это мероприятие было запланировано изначально по инициативе Анатолия Дмитриевича Артамонова и пройдет накануне памятных дат: 3 декабря – день Неизвестного солдата, 5 декабря – День начала контрнаступления наших войск в битве под Москвой».

Яцкин настоятельно попросил коллег воспользоваться рекомендацией председателя Совета Федерации и просьбой президиума, и принять участие в просмотре фильма. «С нами будут присутствовать продюсер фильма Вадим Задорожный, и народный артист Российской Федерации Сергей Безруков», – сообщил он, поставив при этом ударение в фамилии актера на первый слог.

Отметим, что в зданиях обеих палат парламента приняты серьезные меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Так, в Государственной думе заседания комитетов проходят в формате видеоконференций, максимально ограничен проход посетителей, отменены все правительственные часы до конца года. В Совете Федерации перед входом в зал заседаний установлены кабины для дезинфекции.

Стоит также отметить, что сегодняшнее заседание Совета Федерации вел именно Яцкин, поскольку спикер Валентина Матвиенко ушла на самоизоляцию из-за контакта с больным коронавирусом.

Москва, Татьяна Дорофеева

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