В Подмосковье на железнодорожные пути рухнула часть пешеходного моста

В Подмосковье на станции «Новоподрезково» на железнодорожные пути обрушилась часть пешеходного моста, в результате чего произошла был сорван график движения «Сапсана» и восьми пригородных электропоездов. Правоохранительные органы организовали проверку случившегося.

Инцидент произошел в 11:55 на перегоне Химки – Сходня Ленинградского направления, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД). Во время производства работ сторонней организацией, которая демонтировала мостовой пролет, на железнодорожные пути упала балка.

В ОЖД отметили, что в 12:45 было восстановлено движение по первому пути, в 13:43 – по второму, с 14:09 движение осуществляется по трем путям. «На текущий момент задерживаются 15 пригородных поездов направлением из Москвы и в Москву, – говорится в сообщении. – Время задержек составляет от 40 минут. Высокоскоростные поезда № 757 и № 759 «Сапсан» Санкт-Петербург – Москва прибыли на Ленинградский вокзал с задержкой в 11 и 13 минут. Специалисты ОЖД делают все возможное, чтобы устранить возникшие неисправности и сократить отставание поездов».

Следственные органы организовали проверку обстоятельств этого ЧП.

Демонтаж старого моста на станции «Новоподрезково» происходил в рамках проекта строительства нового мостового перехода. Как отмечает РБК, о планах по сооружению объекта в мае 2019 года сообщала пресс-служба ОЖД. Отмечалось, что новый переход через железнодорожные пути будет оборудован четырьмя крытыми лестничными сходами общей длиной 91 метр, наклонными подъемниками для маломобильных граждан и пандусами для детских колясок.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 02.12.20

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