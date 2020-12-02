российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 2 декабря 2020, 18:53 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Собянин продлил «дистанционку» в школах до конца декабря

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому дистанционное обучение для учеников 6-11 классов в школах будет продлено до конца второй четверти. Документ опубликован на официальном портале столичного правительства.

Вторая четверть в школах традиционно заканчивается в канун новогодних праздников.

Ранее, согласно решению Собянина, старшеклассники должны были учиться дистанционно до 6 декабря.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 02.12.20

Школьников отправят учиться в торговые центры? Девелоперы пытаются снять с себя социальные обязательства. / Путин поручил начать вакцинацию от коронавируса на следующей неделе. / Госпитализирован врио главы Дагестана Сергей Меликов. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Правительство Москвы

«Зрители перепуганы, это – ненормально»: театры обрушились с критикой на московскую систему QR-кодов

«Цифровой ГУЛАГ»: в Москве к системе QR-кодов подключаются бани и театры

«Получается скопление людей…» Московский омбудсмен объяснила, почему запретили одиночные пикеты

Проблемы с дистанционным образованием, соцуслугами и здравоохранением: омбудсмен Москвы получила рекордное количество жалоб

Москвичи удвоили жалобы на школьное образование и проблемы с детскими садами

Мэр Москвы решил игнорировать коронавирусную статистику: «Последние две недели мы видим сглаживание процесса»

СМИ: В Москве пока не планируется вводить пропускной режим

«Надчеловек», ему все можно …» Москвичи раскритиковали мэра Собянина за отсутствие маски и перчаток на встрече с волонтерами и инвалидами

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Наука, Общество, Россия, Правительство Москвы,