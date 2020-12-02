Собянин продлил «дистанционку» в школах до конца декабря

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому дистанционное обучение для учеников 6-11 классов в школах будет продлено до конца второй четверти. Документ опубликован на официальном портале столичного правительства.

Вторая четверть в школах традиционно заканчивается в канун новогодних праздников.

Ранее, согласно решению Собянина, старшеклассники должны были учиться дистанционно до 6 декабря.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 02.12.20

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