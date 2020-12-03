«Цифровой рай» по-московски: в 2021 году плату за проезд в общественном транспорте будут списывать «с лица»

В 2021 году в московском транспорте «точно» заработает технология Face ID. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов. По его словам, необходимая инфраструктура для такого нововведения готова.

«Будет точно. Это будет точно в следующем году. Мы уже на своих сотрудниках тестируем эту систему с двумя крупными российскими банками – не буду их называть, у которых уже есть система по распознаванию лиц. Могу сказать: мы даем только инфраструктуру, связанную с биометрией. Но персональные данные и платежные данные хранятся в банках. Так говорит закон: это должно храниться там, где вы эти данные оставил», – цитирует Ликсутова «Эхо Москвы».

«Если вы подсоединены к банковской карте, у которой есть ваши биометрические данные, то вы пройдете с открытым турникетом», – добавил он.

Вице-мэр обратил внимание, что инфраструктура для внедрения FacePay уже есть – на всех турникетах метро и МЦК стоят камеры с функцией распознавания лиц. Он также уточнил, что система может работать, даже если пассажир будет в маске. «Если она надета не с глазами, потому что есть разные маски, распознает с высокой четкостью. Маска, безусловно, влияет, но позволяет распознавать», – сказал Ликсутов.

Как сообщал «Новый День», в сентябре мэрия Москвы сообщила, что «вместе с банковскими партнерами» тестирует систему FacePay, с помощью которой можно будет по скану лица оплачивать проезд.

Кроме этого, сообщалось, что система видеонаблюдения в метрополитене также поможет отслеживать загруженность поездов. Данные будут поступать в городские мобильные приложения, чтобы пассажиры могли выбирать наиболее свободные вагоны. Напомним, тотальное видеонаблюдение в подземке заработало с 1 сентября.

Мэрия Москвы еще в 2017 году установила более трех тысяч камер с функцией распознавания лиц, при этом система «читает» также пол и возраст, что вызывает неоднозначную реакцию в обществе. В Савеловский суд Москвы был направлен иск с требованием признать незаконным использование технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения, однако суд встал на сторону властей.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 03.12.20

Россиян призывают не использовать шарфы вместо масок. / Защита цифрового рубля обойдется России в 20 млрд рублей. / Мишустин поручил за неделю разработать правила доставки вакцины от коронавируса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»