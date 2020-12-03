Смертельный пожар на стройке в онкоцентре в Москве: СКР начал проверку

В Москве в результате пожара в одном из корпусов международного онкологического центра, который находится на реконструкции, погибло два человека.

Как сообщила пресс-служба МЧС, около 4:50 утра поступило сообщение о пожаре по адресу Дурова 26. Прибывшая на место ЧП бригада установила, что очаг возгорания находился на 3 этаже в административного здания. К 06:03 пожар был ликвидирован на площади 100 квадратных метров. При этом были спасены 27 рабочих, однако двое погибли.

В пресс-службе столичного главка Следственного комитета сообщили, что по данному факту организована доследственная проверка. Предполагается, что будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 03.12.20

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