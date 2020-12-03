Перепутал с женой: в Москве мужчина с молотком напал на девушку

В Москве 47-летний мужчина с молотком напал на молодую женщину и успел несколько раз ударить ее по голове. Полицейским он заявил, что перепутал москвичку со своей женой.

Инцидент произошел около одного из домов на бульваре Яна Райниса в районе Южное Тушино, сообщили в пресс-службе столичного полицейского главка. 27-летняя москвичка стояла около подъезда и разговаривала по телефону, когда к ней побежал неизвестный мужчина, и несколько раз ударил ее молотком по голове.

Девушка побежала по улице и стала звать прохожих на помощь, однако мужчина не отставал и попытался еще раз напасть на нее. В итоге злоумышленник скрылся, а пострадавшую бригада скорой помощи доставила в больницу. Врачи диагностировали у нее ушибленную рану головы.

Полицейским удалось отыскать нападавшего. Им оказался 47-летний ранее судимый мужчина. Сотрудникам правоохранительных органов он заявил, что перепутал девушку со своей женой, с которой до этого поссорился.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Хулиганство».

Москва, Алевтина Белова

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