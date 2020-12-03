«Затишье перед бурей» в России: коллапс экономики и война элит в 2021 году приведут к социальным катаклизмам

Для России 2020 год стал «затишьем перед бурей». Как считает политолог, руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой, в 2021 году в результате экономического коллапса и неадекватной внутренней политики страну ждут серьезные социальные катаклизмы. Такое мнение эксперт высказал в комментарии РИА «Новый День».

«Я прогнозирую бурный год 2021. Если 2020 год можно назвать затишьем перед бурей, то в 2021 может стать для нас годом, богатым на социальные катаклизмы. К этому в нашем обществе уже все подготовлено», – сказал Неживой.

Эксперт отметил, что российская экономика находится в крайне тяжелом состоянии. «У нас падают доходы населения, падает потребительских спрос, цифры по просроченным кредитам огромные. Сейчас к Новому году становится только хуже... Да, очень многие бросили вкладывать оставшиеся деньги в ипотеку, но никто не говорит, что стало с теми, кто уже был ипотечником. Плюс, мы знаем, что есть большой объём просроченных автомобильных кредитов…Население терпит экономические убытки, идет процесс десоциализации…» – пояснил он, обратив внимание, что во время украинского майдана основными «смутьянами» были люди с высоким уровнем задолженности.

По мнению политолога, Кремль, сконцентрировавшись на трансфере власти, не только не решает проблемы, но усугубляет их. «Ситуация усугубляется действиями со стороны руководства страны. Они оказались неадекватными, а социально-экономические последствия их решений привели к экономическому коллапсу населения. Обстановка ухудшается и критический момент наступит. Точка невозврата пройдена», – сказал он.

Неживой считает, что во многом решения властей связаны с политической турбулентностью из-за передела «кормовой базы». «Трансфер был объявлен. Различные околовластные группировка сцепились за то, кто будет властью потом. В итоге на фоне экономического коллапса мы имеем конфликт элит. Мы это наблюдаем с перестановками в правительстве Мишустина, задержаниями вокруг мусорной реформы… В регионах идет передел власти. Всех волнует, кто будет после. На эту роль явно претендует несколько человек – Медведев, Собянин, Мишустин. Возможно, есть еще тайные претенденты. Это, к слову, одна из причин, почему мэр Москвы так усиленно проталкивал инструмент пандемии, чтобы быть в центре новостей и стать спасителем. Но мы получили тупиковое восприятие ситуации и полный экономический коллапс», – констатировал эксперт.

По его оценке, такой отрыв элит от экономических и социальных реалий неизбежно приведет к протестам. «Мы имеем ситуацию экономического падения и движения общества к социально-политическому взрыву. То, что население не бунтует и не выходит на улицы, ничего не значит. Основные риски заключаются в том, что в следующем году мы можем получить ту самую ситуацию, когда люди не захотят жить по-старому, а управлять по-новому элиты не смогут», – заключил Неживой.

Москва, Александра Быстрицкая

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