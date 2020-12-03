«Теперь буду заполнять две декларации»: депутат Мосгордумы объявила о свадьбе

Депутат Московской городской думы Дарья Беседина вышла замуж. Об этом сама народная избранница сообщила в соцсетях, и опубликовала фотографию из ЗАГСа.

«Ваша депутатка вышла замуж! Без феминитива это предложение читалось бы совсем иначе, согласитесь! – сообщила Дарья Беседина на своей странице в «Фейсбуке». – Теперь я буду подавать не одну декларацию, а две».

Избранником девушки стал москвич Михаил Чижов, с которым Дарья Беседина познакомилась в 2014 году в ходе избирательной кампании в Мосгордуму.

За один час фотография и запись депутата в «Фейсбуке» собрали более 250 «лайков» и около сотни комментариев с поздравлениями.

Дарье Бесединой 32 года, она окончила Московский архитектурный институт (МАрхИ), с 2013 года работала в штабах политиков в ходе нескольких избирательных кампаний. При поддержке «умного голосования» в 2019 году была избрана в Мосгордуму VII созыва от партии «Яблоко» по округу №8, где ее основным оппонентом был представитель КПРФ Вадим Кумин.

В Мосгордуме Беседина входит в состав комиссий по образованию, по экологической политике, по городскому хозяйству и жилищной политике.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 03.12.20

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