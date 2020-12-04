«Достримился»: задержан блогер, который вел прямой эфир в Интернете со своей мертвой сожительницей

В Подмосковье возбуждено дело после смерти девушки 30-летнего блогера в прямом эфире. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, инцидент произошел 2 декабря. В дом блогера была вызвана бригада «скорой помощи», которая констатировала смерть девушки.

На теле погибшей видимых признаков насильственной смерти обнаружено не было. Однако позже эксперт зафиксировал закрытую черепно-мозговую травму, множественные кровоподтёки, субдуральную гематому, которая образовалась в результате не менее 3-х воздействий по лицу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть»). По подозрению в совершении преступления задержан блогер, его допрашивает следователь.

В СКР уточнили, что в прямых эфирах, которые вел мужчина в Интернете, зрители наблюдали избиение потерпевшей, а также другие противоправные действия. Предполагается, что в рамках следствия им будет дана правовая оценка.

Кроме этого, в ведомстве сообщили, что распространенные в СМИ сведения о беременности умершей не подтвердились.

Как уточняет «Газета.ru», речь идет о 30-летнем блогере Стасе Решетникове, известном как Reeflay. В ночь на 2 декабря мужчина выгнал свою сожительницу Валентину Григорьеву на балкон практически без одежды, где она провела на морозе почти всю ночь, а утром он занес ее в дом. При этом Решетников вел прямой эфир до появления скорой помощи и полиции.

На записи слышно, как фельдшер говорит: «Окоченела уже – конечно, мертва». Позже в комнату зашли полицейские, которые попросили блогера «вырубить» камеру, но тот ее просто развернул. «Достримился? Будем разбираться», – слышна фраза правоохранителя.

Москва, Александра Быстрицкая

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