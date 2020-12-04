«Сравнимо с доходами от продажи оружия…»: Матвиенко назвала нарушителями всех, кто отказался от эксперимента с маркировкой воды

Доходы от продажи контрафактной бутилированной воды сравнимы с прибылью от торговли оружием. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, выступая сегодня на ежегодном совещании с заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.

«Что касается бутилированной воды – такое идет сопротивление мощное, такое нежелание способствовать наведению порядка, и можно этому не удивляться, потому что, по некоторым оценкам экспертов, доходы от этой некачественной, якобы минеральной, якобы импортной воды сравниваются с доходами от продажи оружия, – сообщила сказала Матвиенко. – Это огромные доходы, и отсюда такое сопротивление. Но власть-то у нас есть в стране!»

Как считает спикер Совета Федерации, для решения проблемы с качеством бутилированной воды правительство должно «определиться, кто конкретно отвечает» за ситуацию в этой сфере. «С одной стороны – Минсельхоз, Роспотребнадзор, Минпром, Минздрав, а в итоге – никто», – констатировала она.

В этой ситуации Матвиенко предложила чиновникам ускорить рассмотрение итогов эксперимента по маркировке бутилированной воды, отметив, что «это тот случай, когда мы горячо поддерживаем маркировку». «Включилось всего 90 предприятий. Вот все, кто не включился в эксперимент – это потенциальные нарушители, – заявила она. – У кого-то, может, были причины, но если ты честно производишь бутилированную воду, если она соответствует названию, почему ты не включился в эксперимент? Значит, есть основания уходить в тень?»

Спикер Совета Федерации подчеркнула, что сенаторы продолжат мониторинг ситуации на рынке бутилированной питьевой воды.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 04.12.20

Жители России рассказали, когда наступает старость и сколько лет хотят прожить. / «Говорящие цифры»: вице-мэр Москвы назвала процент заболевших коронавирусом после вакцинации. / В России на «дистанционку» переведено 20% школьников. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»