Все карты на стол: 2020 год раскрыл бессилие российской власти

Уходящий 2020 год в России вскрыл слабость и недееспособность власти. Об этом в комментарии РИА «Новый День» заявил лидер общественного движения «Возрождение» Александр Чухлебов. По его оценке, есть и хорошие новости – все самое плохое уже случилось, а в 2021 году нужно ждать позитивных изменений.

«Итоги этого года раскрыли все карты. Стоит признать, год был негативным для всех сфер – от здравоохранения до бизнеса. Но он был и позитивным, потому что вскрыл все нутро, всю внутреннюю и профессиональную составляющую тех людей, которые управляют государством. И именно в эти сложные времена мы увидели их слабость и полное отсутствие профессионализма», – констатировал Чухлебов.

Вместе с тем политик обратил внимание, что до конца 2020 года остался еще почти месяц и россиян наверняка ждут «сюрпризы». «Окончательные итоги года подводить еще рано», – сказал он.

Как полагает Чухлебов, в 2021 году Россию могут ожидать позитивные изменения. «Что касается вопросов, связанных с экономической ситуацией, здравоохранением – все уже случилось в 2020 году. Последствия, конечно, будут продолжаться в 2021-м, но мы все понимаем, где мы находимся, с чем нам жить», – сказал он.

По его мнению, после такой встряски россияне наверняка «опомнятся» и потребуют соблюдения своих прав. «Так записано в Конституции – народ является основным источников власти, и народу принимать решения, когда кого менять и назначать. Прозрение наступает уже сегодня. В 2021 году стоит ожидать только позитивных новостей. Многие изменения не будут быстрыми, и могут оказаться сложными на первый взгляд, но они начнутся. Поэтому я ожидаю позитивных изменений и новостей. И они будут, я в этом уверен», – заключил Чухлебов.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 04.12.20

На бесплатную вакцинацию в Москве записалось пять тысяч человек. / Московский район Раменки после долгих судов обрел главу. / Китайская экспансия на Балканах: Пекин вытесняет Россию. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»