Путин объяснил, почему искусственный интеллект пока не сможет стать главой государства

Искусственный интеллект (ИИ) не сможет стать лидером государства, несмотря на его увеличивающемся влиянии на на госуправление. Об этом сегодня заявил президент России Владимир Путин.

С вопросом о том, может ли искусственный интеллект стать государственным лидером, к Путину обратилась виртуальный ассистент «Афина». «Надеюсь, что нет. Во всяком случае, пока», – ответил президент РФ (цитата по «Интерфаксу»).

Глава государства пояснил, что ИИ не обладает совестью, состраданием, сердцем и душой, а это очень важно для лидера, наделенного государственными полномочиями.

Путин подчеркнул, что президентам порой приходится руководствоваться не принципами рациональности, а принимать решения, «исходя из истории, культуры, текущей практики, устремлений и ожиданий граждан страны».

«Эти решения для социальной сферы иногда кажутся нерациональными в области пенсионного обеспечения, в области здравоохранения, в других сферах жизнедеятельности человека», – пояснил он, отметив, что такие решения являются обоснованными, поскольку принимаются не для машин, а в интересах людей.

При этом глава государства обратил внимание, что роль искусственного интеллекта в качестве помощника человека будет только возрастать.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 04.12.20

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